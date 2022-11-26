Çinli Teknoloji Devi Huawei'den Tunus'ta "Kıvılcım Projesi" Güncel Haberler Çinli teknoloji şirketi Huawei ve Tunus hükümeti Cuma günü Tunus'un başkenti Tunus'ta yerel teknoloji startup'larını desteklemeyi amaçlayan "Kıvılcım Projesi" yarışmasının finallerini düzenledi. Çinli teknoloji şirketi Huawei ve Tunus hükümeti Cuma günü Tunus'un başkenti Tunus'ta yerel teknoloji startup'larını desteklemeyi amaçlayan "Kıvılcım Projesi" yarışmasının finallerini düzenledi. Finallere kalan 15 startup arasında elektronik ticaret, uzaktan eğitim, akıllı tarım ve diğer alanlarda faaliyet gösteren şirketler yer aldı. Bu şirketlerin üçü, finansal desteğe hak kazanırken diğer 12 şirket ise Huawei'den teknik destek aldı. Yarışmada yerel startup'lar, Huawei'nin bulut platformları üzerinde çözümlerini çalıştırabiliyor, Huawei'nin küresel platformuyla iş geliştirebiliyor ve finansal destek alabiliyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tunus'tan bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Huawei Tunus Güncel Haberler

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