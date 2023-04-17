Çinli Teknoloji Devi Huawei'den Bangladeş Cep Telefonu Operatörü Teletalk'a Destek

DAKKA, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin'in iletişim devi Huawei, Bangladeş devlet cep telefonu operatörü Teletalk'un ağını, kırsal alanlarda daha iyi çekmesi ve 5G teknolojisine hazırlanması için iyileştirecek.

DAKKA, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin'in iletişim devi Huawei, Bangladeş devlet cep telefonu operatörü Teletalk'un ağını, kırsal alanlarda daha iyi çekmesi ve 5G teknolojisine hazırlanması için iyileştirecek.

Huawei, Teletalk'u yeni 4G alanları, çekirdek alt yapı, IP şebekesi, şarj ve faturalama sistemine getireceği modern çözümlerle geliştireceğini kaydetti. Taraflar arasında bu çerçevede 13 Nisan'da Dakka'da anlaşma imzalandı.

Bangladeş'teki Huawei Teknolojileri Limited Şirketi'nin CEO'su Pan Junfeng, "Bangladeş'te 5G'yi ilk kez başlatmak için daha önce Teletalk ile ortaklık yapmıştık. Bu büyük bir başarıydı" dedi.

Pan, bu anlaşmanın, ülkenin Akıllı Bangladeş vizyonuna ulaşma hızını artırmasına yardımcı olacağına olan umudunu dile getirdi.

Teletalk Bangladeş Limited Şirketi Genel Müdürü A.K.M. Habibur Rahman, ülke genelinde herkesin yüksek hızlı bağlantıya ulaşabilmesi için ağlarını çeşitlendirmek istediklerini söyledi. Rahman, Huawei'nin, Teletalk'u bu hedefe ulaşmada destekleyecek harika teknoloji, çözüm ve ekibe sahip olduğunu belirtti.

Rahman, "Huawei ile ortak olmaktan ve ağımızı ülke genelinde iyileştirmekten memnuniyet duyuyoruz. Projeyi 2024 ortasına kadar tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Teletalk, Aralık 2021'de Huawei ile işbirliği yaparak Bangladeş'e 5G'yi getirmişti.

Bangladeş'ye yaklaşık 25 yıldır hizmet veren Huawei, 2004 yılından bu yana da ihtiyacına uyum sağlayacak yeni teknolojilerle Teletalk'a hizmet sağlıyor.