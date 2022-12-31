Çinli Teknoloji Devi Huawei, 2022 Gelirinin 636,9 Milyar Yuan Olmasını Bekliyor

SHENZHEN, 31 Aralık (Xinhua) -- Çinli teknoloji devi Huawei'nin dönüşümlü başkanı Eric Xu'ya göre, şirketin 2022 gelirinin 636,9 milyar yuana (yaklaşık 91,59 milyar ABD doları) ulaşması bekleniyor.

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletine bağlı Wuzhen'deki İnternetin Işığı Fuarı'nda insanlar Huawei standını ziyaret ediyor, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Jiang Han/Xinhua)

SHENZHEN, 31 Aralık (Xinhua) -- Çinli teknoloji devi Huawei'nin dönüşümlü başkanı Eric Xu'ya göre, şirketin 2022 gelirinin 636,9 milyar yuana (yaklaşık 91,59 milyar ABD doları) ulaşması bekleniyor.

Xu, şirketin Cuma günü yayınladığı yeni yıl mesajında, performansın tahminlerle uyumlu olduğunu söyledi.

Geçen yıl boyunca, Huawei'nin ICT altyapı işi istikrarlı büyümesini sürdürdü ve cihaz işindeki düşüş azaldı. Xu, şirketin dijital enerjide ve Huawei Cloud'da hızlı bir büyüme kaydettiğini ve akıllı otomotiv bileşenlerinin rekabet gücünü ve kullanıcı deneyimini yeni zirvelere taşıdığını söyledi.

Xu, "2022'de kriz modundan kendimizi başarıyla çıkardık. ABD kısıtlamaları artık yeni normalimiz ve her zamanki gibi işimize geri döndük" dedi.

Huawei, 2020'deki 891,4 milyar yuanlık gelirinin ardından 2021'de büyük düşüşle 636,8 milyar yuan gelir elde etmişti. Şirketin Ar-Ge yatırımı 2021'de 142,7 milyar yuana ulaştı ve yıllık gelirinin yüzde 22,4'ünü oluşturdu.

Xu, dijitalleşme ve karbondan arındırmanın ileriye giden yol olduğunu ve gelecekteki fırsatların burada yattığını söyledi. Shenzhen merkezli şirket, gelecek yıl, Ar-Ge yatırımını güçlendirmeyi sürdürecek ve inovasyon, mimariyi yeniden şekillendirme ve sistem mühendisliği tasarımı yoluyla ürün ve çözümlerini daha rekabetçi hale getirmeye devam edecek.