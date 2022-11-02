Çinli Taykonotlarla Sohbet Etmek Asean Gençliğinin Uzay Hayaline İlham Veriyor

ANONS (İngilizce): YANG YUNQİ, Xinhua Muhabiri: "Şu an Filipinler'in Taguig şehrindeyim. Buradaki yerel halktan öğrenciler, ASEAN ülkelerinden diğer öğrencilerle birlikte Çin uzay istasyonunda bulunan Çinli taykonotlarla kısa süreli özel bir sohbete katılıyor.

ANONS (İngilizce): YANG YUNQİ, Xinhua Muhabiri:

"Şu an Filipinler'in Taguig şehrindeyim. Buradaki yerel halktan öğrenciler, ASEAN ülkelerinden diğer öğrencilerle birlikte Çin uzay istasyonunda bulunan Çinli taykonotlarla kısa süreli özel bir sohbete katılıyor. Heyecanlılar ve ilham dolular, bana uzayda olmanın nasıl bir şey olduğunu öğrenmek için sabırsızlandıklarını söylüyorlar."

Öğrencileri heyecanlandıran şey, Shenzhou-14 uzay gemisindeki Çinli taykonotlarla konuştukları Çin'in uzay istasyonundan verilen canlı dersti.

Özel oturum, genç uzay meraklılarının uzay bilimi ve uzay araştırmaları ile ilgili birinci elden bilgi sahibi olmaları için eşsiz bir fırsat olarak nitelendiriliyor.

SES 1 (İngilizce): ALLYSON FLORES, Filipinler Kültür Koleji'nden Öğrenci:

"Bu etkinlik sayesinde astronotların uzayda nasıl yaşadığını öğrenmeyi ümit ediyorum ve umarım Çin bu alanda daha da iyi hale gelir."

SES 2 (İngilizce): MARON NİCHOLAS, Makati Lisesi Öğrencisi:

"Sadece gezegenin dışında keşfedebileceklerimiz hakkında değil, aynı zamanda astronotların dışarıda yaşadıkları farklı durumlarla ilgili de çok şey öğrenmeyi bekliyorum."

Taykonotlar soruları yanıtladı ve Shenzhou-14 uzay gemisinin başarıyla fırlatıldığı Haziran ayının başından bu yana uzay istasyonundaki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

SES 3 (İngilizce): GAY JANE PEREZ, Filipinler Uzay Ajansı Müdür Yardımcısı:

" Çin Halk Cumhuriyeti'ni kendisini uzay alanında bir lider haline dönüştürdüğü önemli adımlardan ve bölgede işbirliği fırsatları yaratmasından dolayı tebrik ediyoruz. Bu fırsat öğrencilerimize hayallerinin peşinden gitmeleri ve uzayın enginliğini keşfetmeleri için bir ilham kaynağı olabilir."

Çin'in Filipinler Büyükelçisi Huang Xilian, etkinlikte uzayın "insanlığın ortak zenginliği" olduğunu, keşfedilmesi, geliştirilmesi ve barışçıl olarak kullanılması gerektiğini ifade etti.

SES 4 (İngilizce): HUANG XİLİAN, Çin'in Filipinler Büyükelçisi:

"Uzay insanlığın ortak zenginliğidir ve bu insanlığın onu barışçıl olarak keşfetme, geliştirme ve kullanma arayışıdır. Çin, insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek, uzayda eşitlik, karşılıklı yarar, barışçıl kullanım ve kapsayıcı kalkınma temelinde uluslararası değişim ve işbirliğini geliştirmek amacıyla dünyanın dört bir yanındaki uluslarla ortak çabaların gösterilmesini savunuyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Manila'dan bildiriyor.(XHTV)