Çinli Taşıyıcı Halat Şirketi, Katar Dünya Kupası İçin İki Stadyumun İnşaatında Yer Aldı

2022 Katar Dünya Kupası için inşa edilen sekiz stadyum arasında bulunan Lusail Stadyumu'nun çatısı ve Al Thumama Stadyumu'nun perde duvarı, merkezi Çin'in Hebei eyaletinde bulunan Juli Sling Limited Şirketi tarafından inşa edildi.

2022 Katar Dünya Kupası için inşa edilen sekiz stadyum arasında bulunan Lusail Stadyumu'nun çatısı ve Al Thumama Stadyumu'nun perde duvarı, merkezi Çin'in Hebei eyaletinde bulunan Juli Sling Limited Şirketi tarafından inşa edildi.

Lusail Stadyumu'nun çatısı 67.000 metrekarelik bir alanı kaplıyor ve hiperboloit özelliğe sahip. Kablo ağ çatılı diğer tek binalarla karşılaştırıldığında, Lusail Stadyumu'nun açıklığı daha büyük ve yapısı ise daha karmaşık, bu da stadyumun inşasını daha da zorlaştırıyor.

SES 1 (Çince): Lİ YANYİNG, Juli Sling Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı:

"Projenin teknik zorluklarını çözmek için bir proje araştırma grubu kurduk. İnşaat sürecinde, yazılım hesaplama ve simülasyon analizi yoluyla ana kablo ağ yapısını başarıyla kurduk ve projenin yüksek standardına ulaştık."

Al Thumama Stadı'nın yapımında, stadın perde duvarı için kullanılan 5.280 kablonun tamamı Çinli şirket tarafından üretildi.

SES 2 (Çince): Lİ YANYİNG, Juli Sling Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı:

"İnşaat sürecinde çevre ve iklim etkisinin üstesinden geldik, çalışma verimliliğini artırdık ve tüm montaj işlerini zamanında tamamladık."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Shijiazhuang'dan bildiriyor. (XHTV)