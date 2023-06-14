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Çinli Taraftarlar Messi'yi Tezahüratlarla Karşıladılar

Çinli Taraftarlar Messi'yi Tezahüratlarla Karşıladılar

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BEİJİNG, 14 Haziran (Xinhua) -- Arjantin ile Avustralya milli takımları Perşembe günü Beijing İşçi Stadyumu'nda yapılacak dostluk maçında karşı karşıya gelecek.

Çinli Taraftarlar Messi'yi Tezahüratlarla KarşıladılarÇin'in başkenti Beijing'deki Beijing İşçi Stadyumu'nda Arjantin ve Avustralya arasında oynanacak uluslararası dostluk maçı öncesinde Arjantin takımının otobüsü antrenmana gelirken tezahürat yapan taraftarlar, 14 Haziran 2023. (Fotoğraf: Wang Lili/Xinhua)

BEİJİNG, 14 Haziran (Xinhua) -- Arjantin ile Avustralya milli takımları Perşembe günü Beijing İşçi Stadyumu'nda yapılacak dostluk maçında karşı karşıya gelecek. Taraftarlar Çin'e gelen Lionel Messi ve Arjantin takımını stadyum dışında tezahüratlarla karşıladılar.

Çinli Taraftarlar Messi'yi Tezahüratlarla KarşıladılarÇin'in başkenti Beijing'deki Beijing İşçi Stadyumu'nda Arjantin ve Avustralya arasında oynanacak uluslararası dostluk maçı öncesinde stadyum dışında bekleyen Lionel Messi ve Arjantin takımı taraftarları, 14 Haziran 2023. (Fotoğraf: Wang Lili/Xinhua)

Çinli Taraftarlar Messi'yi Tezahüratlarla KarşıladılarÇin'in başkenti Beijing'deki Beijing İşçi Stadyumu'nda Arjantin ve Avustralya arasında oynanacak uluslararası dostluk maçı için Arjantin takımının otobüsü antrenmana gelirken tezahürat yapan taraftarlar, 14 Haziran 2023. (Fotoğraf: Wang Lili/Xinhua)

Çinli Taraftarlar Messi'yi Tezahüratlarla KarşıladılarÇin'in başkenti Beijing'deki Beijing İşçi Stadyumu'nda Arjantin ve Avustralya arasında oynanacak uluslararası dostluk maçı öncesinde stadyum dışında beklerken formasını öpen bir Lionel Messi ve Arjantin takımı taraftarı, 14 Haziran 2023. (Fotoğraf: Wang Lili/Xinhua)

Çinli Taraftarlar Messi'yi Tezahüratlarla KarşıladılarÇin'in başkenti Beijing'deki Beijing İşçi Stadyumu'nda Arjantin ve Avustralya arasında oynanacak uluslararası dostluk maçı için antrenman öncesinde otobüsle gelen Arjantinli futbolcu Lionel Messi (solda) ve takım arkadaşları, 14 Haziran 2023. (Fotoğraf: Wang Lili/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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