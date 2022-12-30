Çinli Sporcu Sun, 2000 Sonrası İlk Ittf Yıl Sonu Dünya Sıralamasında 1 Numara

BEİJİNG, 30 Aralık (Xinhua) -- Çinli sporcu Sun Yingsha, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) dünya sıralamasında 2000 yılı sonrası dünya 1 numarası olarak bitiren ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

BEİJİNG, 30 Aralık (Xinhua) -- Çinli sporcu Sun Yingsha, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) dünya sıralamasında 2000 yılı sonrası dünya 1 numarası olarak bitiren ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

2000 yılında doğan Sun, 30 Ocak'ta ilk kez dünya sıralamasında en üst sıraya yükseldi. Sun, kısa süre önce açıklanan yıl sonu dünya sıralamasında 8.270 puanla birinci oldu.

22 yaşındaki sporcu, ülkesine, Çin'in güneybatıdaki Sichuan eyaletinin Chengdu kentinde düzenlenen Dünya Takım Masa Tenisi Şampiyonası'nda art arda beşinci şampiyonluğu getirmesinin ardından, Ekim ayında Dünya Masa Tenisi (WTT) Şampiyonları Makao ve WTT Kupası Finallerinde şampiyon oldu.

WTT'in internet sitesindeki bir makalede, "Yıla dünyanın 1 numarası olarak başlamak Sun Yingsha için yeni bir baskı olacak. Henüz 22 yaşında olan Sun'ın kariyeri daha yeni başlıyor" ifadesi yer aldı.

Sun'ı, takım arkadaşları Chen Meng, Wang Manyu ve Wang Yidi izledi. Japon ikilisi Mima Ito ve Hina Hayata sırasıyla beşinci ve altıncı sırada yer aldı. Dünyanın ilk 10'undaki diğer oyuncular Chen Xingtong (Çin), Kasumi İshikawa (Japonya), Doo Hoi Kem (Hong Kong, Çin) ve Han Ying (Almanya).

Son dünya şampiyonu Çinli Fan Zhendong, 2022'nin son serisinde tek erkekler dünya sıralamasında 7.700 puanla lider durumda.

WTT, "Son 12 ay Fan için başarılarla geçti. Dünyanın en büyük sahnesinde 1 numara ilan edilmesiyle de başarıları karşılık buldu" dedi.

Japon Tomokazu Harimoto ise ikinci olurken, onu Çinli Ma Long ve Wang Chuqin sırasıyla üçüncü ve dördüncü olarak izledi.

İlk 10'a giren diğer erkek sporcular arasında Truls Moregard (İsveç), Liang Jingkun (Çin), Hugo Calderano (Brezilya), Lin Yun-Ju (Çin Taipei), Dimitrij Ovtcharov (Almanya) ve Darko Jorgic (Slovenya) yer alıyor.