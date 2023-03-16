Çinli Spor Giyim Devi Anta Teknolojik Yeniliği Güçlendiriyor

Endüstriyel gelişim ve teknolojik yeniliklere bağlı kalan Çinli spor giyim markası Anta, bir aile atölyesi olarak yola çıktığı iş hayatında küresel bir spor ayakkabı endüstrisi devine dönüştü.

Endüstriyel gelişim ve teknolojik yeniliklere bağlı kalan Çinli spor giyim markası Anta, bir aile atölyesi olarak yola çıktığı iş hayatında küresel bir spor ayakkabı endüstrisi devine dönüştü.

SES 1 (Çince): ZHENG ZHİYİ, Anta Grubu İnovasyon Laboratuvarı Direktörü:

"Bu, Çinli astronotların uzayda giydiği koşu ayakkabısı. Malzemesi son derece hafif, bir tüyün ağırlığının yalnızca beşte biri kadar. Bu ayakkabı, Anta'nın buluşları ve araştırmalarının tipik bir ürünü."

Anta, orta taban köpüğüne nitrojen enjekte eden nitrojen köpük teknolojisine öncülük eden bir firma.

Bu teknoloji günümüzde en iyi profesyonel ayakkabılarda kullanılıyor.

SES 2 (Çince): ZHENG ZHİYİ, Anta Grubu İnovasyon Laboratuvarı Direktörü:

"Katkı maddesi olarak nitrojen gazı kullanan nitrojen teknolojisi, karbondioksit emisyonlarının azaltılmasına yardımcı oluyor. Bu aynı zamanda Anta'nın ülkenin karbon nötr olma çabalarına yaptığı bir katkı."

Aralık 2022 itibarıyla Anta, 3.000'den fazla ürün patenti başvurusunda bulundu.

SES 3 (Çince): ZHENG ZHİYİ, Anta Grubu İnovasyon Laboratuvarı Direktörü:

"Anta dünya çapında birçok Ar-Ge merkezi kurdu ve yıllık Ar-Ge yatırımı, maliyet yatırımının yüzde 5'inden fazlasını oluşturuyor. 2021'in sonunda Anta Grubu inovasyon araştırma ve geliştirmesi alanında 5,6 milyar yuanın (yaklaşık 811 milyon ABD doları) üzerinde yatırım yaptı."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Fuzhou'dan bildiriyor.(XHTV)