Çinli Sözcü: Tsai ile ABD'li Siyasetçiler Arasında Görüşme Ayarlanmasına Kesinlikle Karşıyız

BEİJİNG, 4 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Tsai Ing-wen'in ABD'den "transit geçişine" ilişkin yapılacak ayarlamalar ile Tsai'nin ABD hükümetinin en üst düzey üçüncü yetkilisi olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüşmesine kesinlikle karşı...

BEİJİNG, 4 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Tsai Ing-wen'in ABD'den "transit geçişine" ilişkin yapılacak ayarlamalar ile Tsai'nin ABD hükümetinin en üst düzey üçüncü yetkilisi olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüşmesine kesinlikle karşı olduklarını belirtti.

Salı günü gerçekleşen basın brifinginde konuşan Mao, söz konusu ziyaretin tek-Çin ilkesi ile Çin ve ABD arasındaki üç ortak bildirideki hükümlere tamamen aykırı olduğunu, ayrıca Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğünü ciddi şekilde zedelediğini kaydetti.

Mao, "ABD'den, tek-Çin ilkesi ile Çin ve ABD arasındaki üç ortak bildirideki hükümlere uymasını, Tsai Ing-wen'in ABD üzerinden 'transit geçişine' izin vermemesini ve Tsai ile ABD'li siyasetçiler ve yetkililer arasında herhangi bir görüşme veya temas ayarlamamasını istiyoruz" dedi.

Sözcü, Çin tarafının gelişmeleri yakından izleyeceğini belirtirken, ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunacaklarını söyledi.