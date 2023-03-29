Çinli Sözcü: Taiwan Lideri, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı ile Görüşürse Karşı Önlemler Alınacak

BEİJİNG, 29 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Taiwan lideri Tsai Ing-wen ile ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy arasındaki olası bir görüşme durumunda, kararlı karşı önlemlerin alınacağı konusunda uyardı.

BEİJİNG, 29 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Taiwan lideri Tsai Ing-wen ile ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy arasındaki olası bir görüşme durumunda, kararlı karşı önlemlerin alınacağı konusunda uyardı.

Çinli sözcü Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında, Taiwan liderinin ABD üzerinden sözde "transit geçişi" sırasında gerçekleşecek olası görüşmenin, tek Çin ilkesini ciddi şekilde ihlal eden, Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğüne zarar veren, ayrıca Taiwan Boğazı boyunca barış ve istikrarı zedeleyen yeni bir provokasyon olacağını söyledi.

Zhu, "Bu görüşmeye kesinlikle karşı çıkıyoruz ve buna, karşı tedbirlerle kararlı şekilde karşılık vereceğiz" dedi.

Sözde "transit geçişin" aslında bir provokasyon olduğunu ve tek Çin ilkesini ihlal edecek olaylara yol açacağını söyleyen Zhu, Tsai'nin uluslararası alanda "Taiwan bağımsızlığı" fikrini yaymak için fırsat kollamayı ve ABD'deki Çin karşıtı güçlerden destek almayı planladığını ifade etti.

Zhu ayrıca, ABD tarafını tek Çin ilkesi ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiriye sıkı sıkıya bağlı kalmaya, Tsai'nin "transit geçiş" ziyaretini veya ABD yetkilileri ile resmi temasını ayarlamaktan kaçınmaya ve "Taiwan bağımsızlığını" desteklememe yönündeki taahhüdünü yerine getirmek üzere somut adımlar atmaya çağırdı.