Çinli Sözcü: 'Taiwan'ın Bağımsızlığı' ile Barış Birbiriyle Bağdaşmaz

BEİJİNG, 12 Ocak (Xinhua) -- Çin ana karasının bir sözcüsü, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Taiwan'ın bağımsızlığı" ile barışının ateş ve su kadar birbiriyle bağdaşmadığını söyledi ve Taiwanlı bazı politikacıları ayrılıkçı görüşleri terk etmeye çağırdı.

BEİJİNG, 12 Ocak (Xinhua) -- Çin ana karasının bir sözcüsü, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Taiwan'ın bağımsızlığı" ile barışının ateş ve su kadar birbiriyle bağdaşmadığını söyledi ve Taiwanlı bazı politikacıları ayrılıkçı görüşleri terk etmeye çağırdı.

Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang, bu açıklamayı bir basın toplantısında bazı Taiwanlı politikacıların son günlerdeki açıklamalarına ilişkin soruya verdiği cevapta dile getirdi.

Ma, barış arayışı, kalkınma, iletişim ve işbirliğinin Taiwan Boğazı'nın her iki tarafındaki soydaşların ortak özlemi olduğunu ve ortak çıkarlara uygun olduğunu söyledi.

Ma, bu politikacılar Taiwan Boğazı'nın iki yakasında gerçekten barış istiyorlarsa, ayrılıkçı "Taiwan'ın bağımsızlığı" görüşlerini terk etmeleri, 1992 Mutabakatı'na geri dönmeleri ve Çin karşıtı dış güçlerin piyonu gibi davranmayı bırakmaları gerektiğini vurguladı.

Sözcü Ma, Demokratik İlerici Parti (DPP) yetkililerinin Taiwan'da zorunlu askerlik süresini bir yıla uzatmasına ilişkin tartışmalar hakkında da açıklamalarda bulundu.

DPP'nin "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşma ve yeniden birleşmeye direnme girişimleri sırasında askeri araçlar kullandığını kaydeden Ma, bu hareketin Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında gerilimi artırmaktan başka işe yaramayacağını ve Taiwan halkının güvenlik ve esenliğini baltaladığını söyledi.

Ma, DPP'nin 1992 Mutabakatı'nın ortak siyasi temeline geri dönmesi halinde, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerin düzelip gelişeceğini ve barış ile istikrarın garanti altına alınacağını söyledi.