Çinli Sözcü: Taiwan'daki Yeni Parti, Taiwan Boğazı'nın İki Yakası Arasında Barışa Olumlu Katkı Yapıyor

BEİJİNG, 14 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang Pazar günü, Taiwan'daki Yeni Parti'nin Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında ilişkilerin barışçı şekilde gelişmesinin teşvik edilmesine ve anavatanın barışçı şekilde yeniden birleşmesinin ilerletilmesine olumlu katkılarda bulunduğunu söyledi. Sözcü Ma, bu açıklamayı Yeni Parti'nin 29'uncu kuruluş yıl dönümü kutlamalarına ilişkin medyadan gelen bir soru üzerine yaptı. Ma, Yeni Parti'nin kuruluşundan bu yana Taiwan Boğazı'nın iki yakasının barışçı biçimde yeniden birleşmesini teşvik etmede net bir duruş sergilediğini, tek Çin ilkesini kararlılıkla desteklediğini ve "Taiwan'ın bağımsızlığına" güçlü şekilde karşı çıktığını söyledi. Ma, "Yeni Parti'nin gelecek günlerde Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerde önemli bir rol oynayacağına kesinlikle inanıyoruz. Tek Çin ilkesine bağlı kalma esasında Yeni Parti dahil olmak üzere adadaki vizyoner insanlarla çalışmayı sürdürmek ve ulusal yeniden birleşmeyi sağlamak ve ulusal yeniden canlanmanın görkemini paylaşmak için birlikte çalışmak istiyoruz" dedi.