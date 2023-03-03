Çinli Sözcü: Taiwan Boğazı'nın Her İki Yakasındaki Ortak Arzu; Barış ve Kalkınma

BEİJİNG, 3 Mart (Xinhua) -- Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi'nin ilk oturumunun sözcüsü Guo Weimin barış, kalkınma, alışveriş ve işbirliğinin Taiwan Boğazı'nın her iki yakasındaki insanların ortak arzuları olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 3 Mart (Xinhua) -- Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi'nin ilk oturumunun sözcüsü Guo Weimin barış, kalkınma, alışveriş ve işbirliğinin Taiwan Boğazı'nın her iki yakasındaki insanların ortak arzuları olduğunu söyledi.

Guo, bu açıklamayı Cuma günü Çin'in en üst düzey siyasi danışma organının yıllık oturumundan bir gün önce düzenlediği basın toplantısında yaptı.

Guo, ana karanın Kovid-19 ile mücadelede yeni bir aşamaya girdiği bir ortamda Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi'nin Boğazlar arası ilişkilerin barışçıl gelişimini ve Boğaz'ın her iki yakasının entegre kalkınmasını ortaklaşa desteklemek için Taiwan'ın çeşitli sektörlerinden personel değişimlerini ilerletmeye devam edeceğini söyledi.

Guo ayrıca, barışçıl yeniden birleşme ve "tek ülke, iki sistem" politikalarına bağlı kalmanın, tek Çin ilkesini ve 1992 Mutabakatı'nı desteklemenin ve "Taiwan'ın bağımsızlığına" ve dış müdahaleye kararlılıkla karşı çıkmanın önemine vurgu yaptı.