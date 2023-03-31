Çinli Sözcü: Ordumuz, Rus Ordusuyla İşbirliğini Derinleştirmeye İstekli

BEİJİNG, 31 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei, Çin ordusunun mevcut mekanizmalar kapsamında alışveriş ve işbirliğini derinleştirmek, iki ordu arasında karşılıklı güveni artırmak, uluslararası ve bölgesel güvenlik ile istikrarın korunmasına yeni katkılar sağlamak...

BEİJİNG, 31 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei, Çin ordusunun mevcut mekanizmalar kapsamında alışveriş ve işbirliğini derinleştirmek, iki ordu arasında karşılıklı güveni artırmak, uluslararası ve bölgesel güvenlik ile istikrarın korunmasına yeni katkılar sağlamak ve ortak bir geleceğe sahip bir insan topluluğu inşa etmek için Rus ordusu ile çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

Tan bu açıklamaları Perşembe günkü basın toplantısında yaptı.

"Çin-Rusya ilişkileri, Soğuk Savaş sırasındaki türden askeri-politik bir ittifak değil" diyen Tan, "Ama bu tür devletler arası ilişkilerin ötesinde ve doğasında uyumsuzluk, çatışmama ve üçüncü tarafları hedeflememe özellikleri bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Tan, Çin ordusunun, iki devlet başkanının ulaştığı önemli fikir birliğini uygulamak, stratejik iletişim ve koordinasyonu geliştirmek, Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ni ortaklaşa uygulamak ve uluslararası adalet ve hakkaniyeti korumak için Rus ordusuyla birlikte çalışmaya istekli olduğunu da sözlerine ekledi.