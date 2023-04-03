Çinli Sözcü: Macron'un Ziyareti Fransa ve AB ile İlişkilerimizi Güçlendirecek

BEİJİNG, 3 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Çin ziyaretini Fransa ve Avrupa Birliği'yle (AB) ilişkilerini güçlendirmek için bir fırsat olarak değerlendireceğini söyledi.

BEİJİNG, 3 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Çin ziyaretini Fransa ve Avrupa Birliği'yle (AB) ilişkilerini güçlendirmek için bir fırsat olarak değerlendireceğini söyledi.

Sözcü Mao, söz konusu açıklamayı Pazartesi günkü günlük basın toplantısında Macron'un 5-7 Nisan tarihleri arasında Çin'e yapacağı ziyaret hakkında görüşlerinin sorulması üzerine yaptı.

Mao, söz konusu ziyaret sırasında Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in ikili ilişkilerin gelecekteki gelişiminin yol haritasını çıkarmak, çeşitli alanlarda Çin-Fransa ve Çin-AB işbirliğini derinleştirmek ve önde gelen uluslararası ve bölgesel sıcak konularda derinleşmesine görüş alışverişinde bulunmak üzere Macron'la bir araya geleceğini söyledi.

Çin Başbakanı Li Qiang ve en üst düzey yasama organı görevlisi Zhao Leji'nin de Macron'la görüşeceğini hatırlatan Mao, Macron'un ayrıca Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'yu da ziyaret edeceğini sözlerine ekledi.

Çin ve Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve dünyanın önde gelen ülkeleri olduğunu kaydeden Mao, son yıllarda iki cumhurbaşkanının stratejik kılavuzluğunda Çin-Fransa ilişkilerinin sağlam bir gelişme sergilediğini, uluslararası ve bölgesel konularda etkin stratejik iletişim, verimli tatbiki işbirliği ve sağlam iletişim ve koordinasyondan faydalandığını dile getirdi.

Mao, Çin'in, söz konusu ziyareti, iki ülke arasındaki yakın ve sürekli kapsamlı stratejik ortaklıkta yeni sonuçlar elde etmek, Çin-AB ilişkilerinin sağlam gelişimini desteklemek ve dünyada barış, istikrar ve kalkınmaya katkıda bulunmak için bir fırsat olarak değerlendirilmesi konusunda Fransa'yla çalışmaya hazır olduğunu söyledi.