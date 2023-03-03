Çinli Sözcü: Kuşak ve Yol İnisiyatifi Ekonomik Büyümeyi Destekliyor

BEİJİNG, 3 Mart (Xinhua) -- Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi'nin ilk oturumunun sözcüsü Guo Weimin, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ekonomik büyümeyi kolaylaştırdığını ve güzergahlar boyunca insanların geçim kaynaklarını iyileştirdiğini söyledi.

BEİJİNG, 3 Mart (Xinhua) -- Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi'nin ilk oturumunun sözcüsü Guo Weimin, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ekonomik büyümeyi kolaylaştırdığını ve güzergahlar boyunca insanların geçim kaynaklarını iyileştirdiğini söyledi.

Sözcü Guo, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin inşasının katılımcı ülkelere etkin yatırım ve daha kaliteli varlıklar sağladığını belirtti.

Bu yıl Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin 10. yıl dönümü. Guo, Çin'in bu Şubat ayının ortasına kadar 151 ülke ve 32 uluslararası kuruluşla işbirliği anlaşması imzaladığını ve Kuşak ve Yol güzergahındaki ülkelerle yıllık ticaret değerinin 2013'ten 2022'ye kadar neredeyse iki katına çıktığını söyledi.

Çin'in "borç tuzakları" yarattığına ilişkin iddialara yanıt veren Guo, bu tür "gürültülerin" temelsiz olduğunu belirtti.

Sözcü, Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni ilerletirken borç risklerinin önlenmesine büyük önem verdiğini ve riskleri kontrol altında tutan uzun vadeli, istikrarlı ve sürdürülebilir bir yatırım ve finansman çerçevesini teşvik ettiğini söyledi.

Guo, Çin'in, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin 10. yıl dönümünü, inisiyatifin inşasında daha fazla ilerleme kaydetmek ve küresel ekonomik işbirliği için yeni enerji ve alan sağlamak amacıyla bir fırsat olarak değerlendireceğini vurguladı.