Çinli Sözcü: Japonya Çıkarlarımızı Baltalarsa, Buna Kayıtsız Kalmayacağız

BEİJİNG, 4 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, Japonya'yı yarı iletken üretim ekipmanları üzerindeki ihracat kontrollerini sıkılaştırma konusunda ihtiyatlı olmaya ve ikili ilişkilerde yeni karmaşık faktörler yaratmaktan kaçınmaya çağırdı.

Geçtiğimiz günlerde Japonya, yüksek performanslı yarı iletken üretim ekipmanlarının ihracat kontrollerini sıkılaştıracağını duyurmuştu. Pazartesi günü düzenlenen basın brifinginde konuya ilişkin gelen bir soruya yanıt veren Mao, bunun birçok kişi açısından yarı iletken sektöründe Çin-Japonya işbirliğini kısıtlama anlamına geleceğine dikkat çekti.

Sözcü, "Çin, bu konudaki ciddi memnuniyetsizliği ve endişeleri ifade etmek için Japon tarafına farklı düzeylerde çok ciddi itirazlarda bulundu" dedi.

Mao, Japonya'nın kendisinin de Çin ile olan iletişiminde, iki ülkenin yakın ekonomik ve ticari bağlara sahip olduğunu ve işbirliğini ilerletmeye kararlı olduğunu birçok kez dile getirdiğini söyledi.

Sözcü, "Japonya'nın bu tür beyanlara göre hareket etmesini, tarafsız ve adil bir pozisyon almasını, piyasa ilkelerine uymasını, uzun vadeli çıkarlarına göre hareket etmesini, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarlı ve sorunsuz kalmasını sağlamasını, serbest ve açık uluslararası ticaret düzenini savunmasını ve iki ülkenin ve bunların şirketlerinin ortak çıkarlarını güvence altına almasını umuyoruz" dedi.

Mao, Çin'in yıllık 10 milyar ABD dolarını aşan hacmiyle Japonya'nın yarı iletken sektörü için en büyük ihracat pazarı olduğunu söyledi. Japonya'nın yarı iletken ekipman ihracatının dörtte biri Çin'e yönelik. İki taraf bu sektörde kazan-kazan işbirliği yürütüyor.

Çin Dışişleri Sözcüsü, ülkesini hedef alan potansiyel ihracat kontrolünün yalnızca bölgedeki ve daha geniş dünyadaki yarı iletkenlerin sanayi ve tedarik zincirlerini etkilemeyeceğini, eş zamanlı olarak Japon şirketlerine de zarar vereceğini söyledi.

Mao, "Japonya'nın kararlar alırken ihtiyatlı olmasını ve karşılıklı güven ve ikili ilişkiler için yeni karmaşık faktörler yaratmaktan kaçınmasını umuyoruz" dedi.

Mao, Japonya'nın ihracat kontrol politikasının etkisini değerlendireceklerini kaydetti. Sözcü, Japonya'nın iki ülke arasındaki yarı iletken sektöründeki normal işbirliğine kısıtlamalar getirmesi ve Çin'in çıkarlarını ciddi şekilde baltalaması halinde, ülkesinin buna kayıtsız kalmayacağını ve kararlı bir şekilde karşılık vereceğini de sözlerine ekledi.