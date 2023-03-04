Çinli Sözcü: Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası 'Bir Ülke, İki Sistem' İçin Önemli Bir Kilometre Taşı Oldu

BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- Çin'de düzenlenen 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunun sözcüsü Wang Chao, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Ulusal Güvenliğin Korunmasına İlişkin Yasanın formüle edilmesi ve yasalaşmasının "bir ülke, iki sistem" uygulamasında önemli bir kilometre taşı...

BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- Çin'de düzenlenen 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunun sözcüsü Wang Chao, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Ulusal Güvenliğin Korunmasına İlişkin Yasanın formüle edilmesi ve yasalaşmasının "bir ülke, iki sistem" uygulamasında önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi.

Wang Cumartesi günü oturumun açılışından önce düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunarak, Hong Kong ulusal güvenlik yasasının yürürlüğe girmesinden bu yana ulusal güvenliği korumaya yönelik kurum ve mekanizmaların daha da iyileştirildiğini, ulusal güvenliğin etkili bir şekilde korunduğunu ve sosyal düzenin hızla yeniden sağlandığını belirtti.

Sözcü hukukun üstünlüğünün sağlandığını, iş ortamının iyileşmeye devam ettiğini, kalkınmanın normale döndürüldüğünü ve Hong Kong sakinlerinin hak ve özgürlüklerinin daha iyi korunduğunu belirterek, Hong Kong'un kaostan istikrara büyük bir dönüş yaptığını sözlerine ekledi.

Wang, kamuoyu yoklamalarına atıfta bulunarak, Hong Kong vatandaşlarının yaklaşık yüzde 75,7'sinin Hong Kong ulusal güvenlik yasasının uygulanmasından memnun olduğunu söyledi.

Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi 2022'nin sonunda, Hong Kong ulusal güvenlik yasasındaki ilgili hükümleri yorumlayarak ilgili maddelerin yasal tanımını ve ilgili sorunları çözmenin araçlarını ve yollarını netleştirdi.

Wang, "Bu, Hong Kong ulusal güvenlik yasasının uygulanmasındaki pratik sorunların uygun ve zamanında ele alınmasına yardımcı oldu" dedi.