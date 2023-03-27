Çinli Sözcü: Honduras'ın Çin ile Diplomatik İlişki Kurması Doğru Tercih

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang, Çin ile diplomatik ilişkiler kurmanın Honduras için doğru seçim olduğunu ve dünyadaki hakim eğilimle uyumlu olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang, Çin ile diplomatik ilişkiler kurmanın Honduras için doğru seçim olduğunu ve dünyadaki hakim eğilimle uyumlu olduğunu söyledi.

Ma'nın Pazartesi günü yaptığı açıklama, Çin ile Honduras arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına ilişkin bir soru üzerine geldi.

Ma, dünyada tek bir Çin olduğunu ve Taiwan'ın Çin'in bir parçası olduğunu söyledi. Tek Çin ilkesinin, uluslararası toplumda hakim bir fikir birliği oluşturduğunu ifade eden Ma, bunun uluslararası ilişkileri yöneten ve evrensel olarak tanınan bir norm olduğunu sözlerine ekledi.