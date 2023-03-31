Çinli Sözcü: Guatemala'nın Diplomatik İlişki Konusunda Doğru Seçimi Yapmasını Ümit Ediyoruz

BEİJİNG, 31 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Honduras'ın da eklenmesiyle birlikte, Çin'le diplomatik ilişkileri bulunan toplam ülke sayısının 182'ye çıktığını belirterek, Guatemala'nın da dünyanın gidişatını görüp doğru seçimi mümkün olan en kısa sürede yapmasını...

BEİJİNG, 31 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Honduras'ın da eklenmesiyle birlikte, Çin'le diplomatik ilişkileri bulunan toplam ülke sayısının 182'ye çıktığını belirterek, Guatemala'nın da dünyanın gidişatını görüp doğru seçimi mümkün olan en kısa sürede yapmasını ümit ettiğini belirtti.

Mao açıklamayı, Cuma günü, Honduras'ın Çin ile diplomatik ilişkiler kurmasından sonra Orta Amerika'da Çin ile resmi ilişkileri bulunmayan tek ülkenin Guatemala olduğuna ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine yaptı.

Honduras'ın Çin ile diplomatik ilişkiler kurmasının, tek Çin ilkesinin evrensel olarak tanındığını gösterdiğini ve halkın iradesini ve dünyadaki trendi temsil ettiğini belirten sözcü, hiçbir gücün bu eğilimi engelleyemeyeceğini söyledi.

Mao, "Ayrılıkçıların Taiwan'ın bağımsızlığına yönelik çabaları, Çin ulusunun istek ve çıkarları ile tarihin gidişatına aykırı. Bu tür çabalar hiçbir yere varmayacak" dedi.