Çinli Sözcü: G7'nin Emperyalist Güç Rüyasından Uyanma Zamanı Geldi

BEİJİNG, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü Perşembe günü, G7 dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği'nin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi tarafından yayınlanan Taiwan'a ilişkin bir açıklamayı sert bir şekilde reddederek, bugünkü Çin'in 100 yıldan daha uzun bir süre önce başkaları tarafından sindirilen ve korkutulan eski Çin olmadığını söyledi. Sözcü, onların emperyalist rüyalarından uyanma zamanının geldiğini belirtti. Sözcü Hua Chunying'in yorumu, G7 dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi'nin Çarşamba günü Taiwan'a ilişkin bir açıklama yayınlamasının ardından geldi. Hua, "Göründüğü kadarıyla bu dışişleri bakanları hala 120 yıldan daha uzun süre önceki Sekiz Devlet İttifakı zamanında yaşadığını düşünüyor. Günümüz dünyası artık emperyalist güçlerin güç gösterisi yaparak Çin'de dilediklerini yapacakları bir dünya değil; Çin de 100 yıldan uzun bir süre önce başkaları tarafından sindirilen ve korkutulan eski Çin değil" dedi. Hua, Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruma hakkına sahip olduğunu söyleyerek Taiwan Boğazı'ndaki mevcut gerilimin temel nedeninin ABD tarafının Çin'in güçlü tepkisine ve ciddi beyanlarına aldırmadan ABD'nin üçüncü en üst düzey yetkilisinin Taiwan'ı ABD askeri uçağıyla ziyaretine göz yumması olduğunu söyleyerek şunu ekledi: "Bu, tek Çin ilkesini ve Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü ciddi bir şekilde baltalamıştır."

"Önce ABD tarafı kötü niyetli provokasyonlarda bulunmuş, Çin ise kendini savunmak için harekete geçmek zorunda kalmıştır" diyen Hua, Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü göz göre göre ihlal eden düşüncesizce provokasyonlar karşısında Çin'in kesinlikle kararlı ve güçlü olacak karşı önlemler almasının meşru olduğunu sözlerine ekledi. Sözcü, 100'den fazla ülkenin tek Çin ilkesine ve Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruma çabalarına desteğini ifade ettiğini söyledi. Hua, "G7 ülkeleri Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrara gerçekten önem veriyorlarsa, önceden ABD'yi Çin'e karşı tehlikeli, pervasız ve sorumsuz provokasyonlara girişmekten caydırmış olmaları gerekirdi" dedi. Hua, "Pelosi'nin Taiwan ziyareti öncesinde aptalı oynayıp sessiz kaldılar, ama şimdi fırlayıp haklı eylemlerde bulunduğu için Çin'i suçluyorlar. Onların iki yüzlülüğünü bütün dünya görüyor" dedi. Hua tek Çin ilkesinin bu yedi ülkenin Çin'le diplomatik ilişki kurması için önemli bir siyasi temel olduğunu belirtti. Çin'in, Çin ile diplomatik ilişkileri olan ülkelerin Taiwan ile her türlü resmi ilişki kurmasına her zaman kesin bir şekilde karşı çıktığını söyleyen Hua, yedi ülkenin yasama organları başkanlarının da hükümetlerinin tanıdığı ve söz verdiği dış politikalara uyması gerektiğini ifade etti.

Hua şunların altını çizdi: "Tek Çin ilkesinin tek bir versiyonu ve tek bir anlamı vardır. Oda dünyada sadece bir tek çin var ve taiwan da Çin'in parçasıdır. Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Çin'in tamamını temsil eden tek yasal hükümettir." Hua, bunun 1971 yılında 26. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun kabul ettiği 2758 sayılı Karar'da ifade edildiğini belirterek bunun, G7 ülkelerinin de aralarında bulunduğu 181 ülke için uluslararası ilişkileri yöneten temel bir norm ve Çin ile diplomatik ilişki kurmak ve geliştirmek için siyasi temel olduğunu sözlerine ekledi.ABD'nin başını çektiği G7 ülkelerinin hem tarihte hem de gerçek hayatta saldırganlık ve zorlamanın bir sembolü olduğuna işaret eden sözcü, G7'nin uluslararası toplumu temsil etmediği gerçeğini unutmaması gerektiğini ve onların görüşlerinin azınlıkta olduğunu söyledi.Hua, "Bu yedi ülkenin dışişleri bakanlarına tekrar hatırlatmak isterim: Artık 21. yüzyılın üçüncü on yılındayız.

Hala 100 yıl önceki gibi düşünürlerse sorun çıkacaktır" dedi. Hua, Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin, Doğu Asya işbirliği hakkındaki dışişleri bakanları toplantılar dizisi bünyesinde Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi ile Perşembe öğleden sonra yapılması programlanan görüşmesinin iptal edildiğine ilişkin haberler hakkında sorulan bir soruya cevaben, Japonya'nın diğer G7 ülkeleri ve Avrupa Birliği ülkeleriyle birlikte Çin'i haksız yere suçlayan ve siyah ile beyazı birbirine karıştıran bir açıklama yayınladığını ve ABD'nin Çin'in egemenliğini ihlal eden kibrine destek verdiğini söyledi. Hua, Çin halkının bundan son derece hayal kırıklığına uğradığını ve bu yüzden Punom Pen'de yapılması planlanan görüşmenin iptal edildiğini belirtti. Hua, "Japonya Taiwan sorununda tarihi sorumluluğa sahiptir. (Japonya) Taiwan ile ilişkili konularda sorumsuz açıklamalar yapacak konumda kesinlikle değil" dedi.