Çinli Sözcü: Ekonomimiz Potansiyeli ve Gücüyle Direnç Göstermeye Devam Ediyor

BEİJİNG, 3 Mart (Xinhua) -- Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın 14. Ulusal Komitesi'nin ilk oturumunun sözcüsü Guo Weimin, ulusal siyasi danışmanların ülke ekonomisinin dayanıklılığını koruduğuna, potansiyeli ve gücüyle direnç göstermeye devam edeceğine inandığını belirtti.

Guo Cuma günü düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlarken, Çin'in karmaşık ve zorlu bir kalkınma ortamına rağmen pazar büyüklüğü, sanayi sistemi ve insan kaynakları açısından sağlam bir güce sahip olduğunu söyledi.

Uluslararası siyasi ve ekonomik konjonktürdeki sürekli karışıklıklar, diğer büyük ekonomilerdeki politika ayarlamalarından kaynaklanan yayılmalar ve henüz konsolide edilmeyen yerel ekonomik toparlanmalar da dahil olmak üzere olası zorluklar konusunda uyarıda bulunan sözcü, 2023'te ekonomik anlamda iyi bir iş çıkarmaya yönelik tam güvene sahip olunması çağrısında bulundu.

Guo, "Büyümeyi istikrara kavuşturup, ekonomiyi etkili şekilde geliştirmeyi ve uygun şekilde genişletmeyi başlıca önceliğimiz haline getirmeliyiz" dedi.

Çin ekonomisi karmaşık bir küresel ortam, Kovid-19 ve doğal afetler gibi beklenmedik unsurların etkilerini bertaraf ederek geçen yıl yüzde 3 büyüdü.

Sözcü, ülkenin genel ekonomik istikrarı sürdürmesi ve ekonomiyi yeni bir seviyeye taşıması için baskılara dayanmasının zor kazanılmış bir başarı olduğunu söyledi.

Guo gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ulusal siyasi danışmanlar beklentileri artırmak ve güveni sağlamak için somut reform adımlarının atılmasını önerdi" dedi.

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın Ulusal Komitesi üyelerinden gelen tavsiyelere atıfta bulunan Guo, ülkenin toparlanmayı hızlandırma ve tüketimi destekleme amaçlı iç talebi artırmaya yönelik stratejiyi uygulamaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Sözcü, emlak sektörünün istikrarlı ve sağlıklı gelişimini desteklemek ayrıca sektörün yeni bir kalkınma modeline geçişini ilerletmek için çaba sarf edilmesi gerektiğini vurguladı.

Guo ayrıca geleneksel sanayiler ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijital dönüşümünü kolaylaştırmak için politika anlamında daha güçlü bir rehberliğin yanı sıra finans kurumlarının küçük ve mikro büyüklükteki işletmelere ve yeniliklere daha iyi hizmet vermelerini sağlayacak daha kapsamlı reformların yapılması önerisinde bulundu.