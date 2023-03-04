Çinli Sözcü: Çin ve Avrupa Arasında Önemli Stratejik Anlaşmazlık veya Çatışma Yok

BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- Çin'in en yüksek yasama organı olan 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunun sözcüsü Wang Chao, Çin ile Avrupa arasında önemli bir stratejik anlaşmazlık veya çatışma olmadığını söyledi.

BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- Çin'in en yüksek yasama organı olan 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunun sözcüsü Wang Chao, Çin ile Avrupa arasında önemli bir stratejik anlaşmazlık veya çatışma olmadığını söyledi.

Wang Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, "İki taraf arasında olan şey, geniş ortak çıkarlar ve uzun yıllar boyunca oluşturulmuş işbirliği temelidir" dedi.

Sözcü, Çin'in Avrupa'yı her zaman kapsamlı bir stratejik ortak olarak gördüğünü belirterek, Avrupa tarafının karşılıklı saygı temelinde daha fazla diyalog ve iş birliği için Çin ile birlikte çalışacağı ve kazan-kazan sonuçları elde edeceği yönündeki umudunu dile getirdi.