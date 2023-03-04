Çinli Sözcü: Çin 'Sınır Aşan Yargı Yetkisi' Uygulamalarına Karşı Çıkıyor

BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunun sözcüsü Wang Chao, Çin'in "sınır aşan yargı yetkisi" uygulamalarına şiddetle karşı çıktığını söyledi.

Wang, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, bazı ülkelerin yabancı kurum ve bireyleri baskı altına almak ve kendi çıkarlarına uygun hareket etmek amacıyla yurtiçi yasalarını sınır ötesinde uygulamaya çalışması uluslararası hukuku ihlal ederek istismar etmeye devam ettiğini vurguladı.

Wang, "Bu tür zorbalık eylemleri, uluslararası toplumda sınır aşan yargı yetkisi olarak yaygın şekilde eleştiriliyor. Çin, bu tür uygulamalara şiddetle karşı çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Sözcü, iç işlerinin kontrol altına alınması, baskılanması ve müdahaleye tabi tutulmasına karşı Çin'in, yabancı yasa ve önlemlerin ve Güvenilir Olmayan Varlıklar Listesi gibi diğer hükümlerin uygunsuz şekilde ülke sınırları dışında uygulanmasını önlemek üzere Yabancı Yaptırımlarla Mücadele Yasası gibi birçok yasa ve yönetmelik çıkardığını dile getirdi.

Çin'in temel çıkarlarının hiçbir ihlali kabul etmediğini ve Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğünün dokunulmaz olduğunu vurgulayan sözcü, Çin'in egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını baltalayan ve Çin vatandaşlarının yasal hak ve çıkarlarına zarar veren eylemlere şiddetle karşı koymak üzere gerekli yasal hükümleri çıkardığını kaydetti.

Wang, bunun hem haklı hem de gerekli olduğunu sözlerine ekledi.