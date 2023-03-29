Çinli Sözcü: Çin'in Yeni Kuzey Kore Büyükelçisi Geleneksel Dostluk ve İşbirliğini Geliştirecek

BEİJİNG, 29 Mart (Xinhua) -- Çin'in yeni Kuzey Kore Büyükelçisi Wang Yajun, göreve başlamak üzere Kuzey Kore'ye gitti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning söz konusu açıklamayı Salı günkü basın toplantısında konuyla ilgili bir soru üzerine yaptı.

Çin ile Kuzey Kore'nin dağlar ve nehirlerle birbirine bağlanan dost komşular olduğunu kaydeden Mao, iki partinin ve iki ülkenin en üst düzey liderlerinin stratejik rehberliğinde Çin-Kuzey Kore ilişkilerinin yeni bir tarihi döneme girdiğini ve son yıllarda yeni ilerleme kaydetmeyi sürdürdüğünü vurguladı.

Sözcü, "Görevine başlamasıyla Büyükelçi Wang Yajun'un Çin ile Kuzey Kore arasındaki geleneksel dostluk ve işbirliğini ileriye götürmede önemli rol üstleneceğine inanıyoruz" dedi.