Çinli Sözcü: Çin'in Ulusal Yasama Organı 2023'te 35 Yasa Tasarısını Görüşecek

BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- Çin 14. Ulusal Halk Kongresi ilk oturumunun sözcüsü Wang Chao, Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin bu yıl 35 yasa tasarısı görüşmeyi planladığını, bu tasarıların bazılarının ilk oturumda sunulacağını söyledi.

BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- Çin 14. Ulusal Halk Kongresi ilk oturumunun sözcüsü Wang Chao, Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin bu yıl 35 yasa tasarısı görüşmeyi planladığını, bu tasarıların bazılarının ilk oturumda sunulacağını söyledi.

Wang, Pazar günü başlayacak oturumun açılışı öncesinde Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, bu yasa tasarılarının halk kongreleri sisteminin güçlendirilip geliştirilmesi, yüksek standartlara sahip sosyalist piyasa ekonomisinin kurulması, bilim ve eğitim aracılığıyla ülkenin canlandırılması, Çin'in güçlü sosyalist kültüre sahip bir ülkeye dönüştürülmesi, halkın refahının artırılması, yeşil kalkınmanın takip edilmesi, sosyal yönetişim sisteminin mükemmel hale getirilmesi ve ulusal güvenliğe yönelik yasal sisteminin geliştirilmesi gibi sekiz alana ilişkin olduğunu dile getirdi.

Wang, önümüzdeki beş yıl için yasama planının yapıldığını ve önceliklerin kilit ve gelişmekte olan alanların yanı sıra dışişlerine ilişkin alanlarda dayasalar olacağını vurguladı.

13. Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi tarafından sağlam bir yasal sistemin kurulmasında tarihi başarılar elde edildiğini hatırlatan Wang, komitenin beş yıllık görev süresi boyunca 47 yeni yasanın çıkarıldığını, mevcut yasalarda 111 revizyon gerçekleştirildiğini, vatandaşların yasama sürecine katılım kanallarının genişletildiğini ve tam süreçli halk demokrasinin tüm yasama sürecine yansıtıldığını söyledi.