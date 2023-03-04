Çinli Sözcü: Çin'in Savunma Harcamalarının Gsyih İçindeki Payı Yıllardır Sabit ve Dünya Ortalamasının Altında Güncel Haberler BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- Çin'in 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunun sözcüsü Wang Chao, Çin'in savunma harcamalarının GSYİH içindeki payının yıllardır temel olarak sabit tutulduğunu söyledi. BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- Çin'in 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunun sözcüsü Wang Chao, Çin'in savunma harcamalarının GSYİH içindeki payının yıllardır temel olarak sabit tutulduğunu söyledi. Wang Cumartesi günü oturumun açılışından bir gün önce düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, savunma harcamalarının dünya ortalamasının altında olduğunu ve artışın uygun ve makul olduğunu söyledi. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çinli Sözcü: Çin'in Savunma Harcamalarının Gsyih İçindeki Payı Yıllardır Sabit ve Dünya Ortalamasının Altında - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.