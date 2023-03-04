Çinli Sözcü: Çin'in Mevzuat Kanunu'ndaki Revizyonu Halk Demokrasisini Tüm Süreçleriyle Bünyesinde Barındırıyor

BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunun sözcüsü Wang Chao, Mevzuat Kanunu'nda devam eden revizyonun halk demokrasisinin tüm süreçlerini kapsadığını ve tüm gerekliliklerini bünyesinde barındırdığını söyledi.

BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunun sözcüsü Wang Chao, Mevzuat Kanunu'nda devam eden revizyonun halk demokrasisinin tüm süreçlerini kapsadığını ve tüm gerekliliklerini bünyesinde barındırdığını söyledi.

Wang Cumartesi günü oturumun açılışından önce düzenlediği basın toplantısında, revizyon sırasında yasama sürecini oluşturan zincirin her halkasının halkın sesini ve tabandaki gerçekliği yansıtmasının sağlanması için çaba sarf edildiğini söyledi.

Wang'ın belirttiğine göre taslak revizyonlar içinde öne çıkanlar arasında, Anayasa'nın uygulanmasını ve denetimini geliştirme ve mevzuatta anayasal uyum inceleme gerekliliklerini ve normatif belgeler için kayıt ve inceleme sistemini belirleme çalışmaları yer alıyor.

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, Ekim ve Aralık aylarında Mevzuat Kanunu'na ilişkin değişiklik taslağının iki okumasını tamamladı. Taslağın güncellenmiş bir versiyonu yaklaşan Ulusal Halk Kongresi oturumunda görüşülecek.