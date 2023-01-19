Çinli Sözcü: Çin Ekonomisi 2023'te Ciddi İlerleme Kaydedecek

BEİJİNG, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Çarşamba günü, Çin ekonomisinin 2023 yılında önemli bir iyileşme yaşayacağını, daha büyük atılımlar yapacağını ve dünya ekonomik toparlanmasına daha fazla katkıda bulunacağını söyledi.

BEİJİNG, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Çarşamba günü, Çin ekonomisinin 2023 yılında önemli bir iyileşme yaşayacağını, daha büyük atılımlar yapacağını ve dünya ekonomik toparlanmasına daha fazla katkıda bulunacağını söyledi.

Sözcü Wang, bu açıklamayı günlük basın toplantısında, Çin ekonomisinin 2022 yılındaki seyri ve basında yer alan 2023 yılında Çin ekonomisinde ciddi bir hızlanmanın olacağı tahminlerine ilişkin bir soruya cevaben yaptı.

Wang, Çin'in tekrar eden ve geçmek bilmeyen pandemi ve yavaşlayan küresel ekonomik büyümeye rağmen 2022 yılında Kovid mücadelesi ile sosyoekonomik kalkınmasını etkin bir şekilde koordine ettiğini, makro düzenlemeleri artırdığını ve beklentilerin ötesindeki faktörleri etkin bir şekilde yönettiğini söyledi.

Wang, "Makroekonominin genel performansını stabilize etmeyi ve Çin'in hem toplam hem de kişi başına düşen ekonomik üretimini genişletmeyi sürdürmeyi başardık" dedi.

Wang, "Bunlar zor kazanılan başarılar olup Çin ekonomisinin güçlü direncini, geniş potansiyelini, güçlü canlılığını ve uzun vadede Çin'in sağlam ekonomik büyümesini sağlayan ekonomik temellerin yerinde durduğu gerçeğini yansıtıyor" diyerek şunları ekledi:

"Çin'in Kovid-19 ile mücadelesi yeni bir safhaya geçmesi ve yaşamın ve iş hayatının daha yüksek bir hızla normale dönmesiyle Çin ekonomisinin iç dinamikleri de daha yüksek bir ivmeye kavuşacak ve reform ve dışa açılmayı derinleştirme çabalarının yaratacağı faydalar serbest kalmaya devam edecektir."