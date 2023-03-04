Çinli Sözcü: Çin, Dışa Açılmaya İlişkin Yasal Sistemini Geliştirmeyi Taahhüt Etti

BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunun sözcüsü Wang Chao, Çin'in daha fazla dışa açılmaya ilişkin yasal sistemini geliştirmeye büyük önem verdiğini söyledi.

Wang, Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, ülkenin ulusal egemenliği, güvenliği ve kalkınma çıkarlarını korunmada hukukun üstünlüğünü ilerletmeye de kararlı şekilde bağlı olduğunu dile getirdi.

Çin'in, uluslararası hukukun temel ilkelerine ve uluslararası ilişkilerde geçerli temel normlara her zaman riayet ettiğini hatırlatan Wang, ülkenin bir yandan insanlık için ortak geleceğe sahip bir toplum inşa ederken diğer yandan dünya barışını korumak, ortak kalkınmayı teşvik etmek ve Barış İçinde Birarada Yaşamanın Beş İlkesi temelinde tüm ülkelerle işbirliğini ilerletmek üzere sıkı şekilde çalıştığını vurguladı.