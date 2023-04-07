Çinli Sözcü: Çin Denizle İlgili Konularda Japonya ile Tam Görüş Alışverişinde Bulunmayı Bekliyor

BEİJİNG, 7 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin ve Japonya'nın denizcilik meseleleriyle ilgili 15. üst düzey istişare toplantısını 10 Nisan'da Tokyo'da gerçekleştireceğini açıkladı.

BEİJİNG, 7 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin ve Japonya'nın denizcilik meseleleriyle ilgili 15. üst düzey istişare toplantısını 10 Nisan'da Tokyo'da gerçekleştireceğini açıkladı.

Sözcü Mao, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, her iki ülkenin dışişleri bakanlıkları, savunma bakanlıkları, denizcilik kolluk kuvvetleri ve okyanus yönetimi departmanlarından yetkililerin görüşmelere katılacağını söyledi.

Üst düzey istişareler, ikili iletişim ve koordinasyon için kapsamlı bir mekanizma.

Mao, "Çin, karşılıklı anlayış ve güveni geliştirmek için iki ülke arasındaki denizle ilgili konularda Japonya ile tam görüş alışverişinde bulunmayı bekliyor" dedi.