Çinli Sözcü: Çin'de Üretim ve Sosyal Yaşam Normale Dönüşü Hızlandırdı

BEİJİNG, 3 Mart (Xinhua) -- Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın 14. Ulusal Komitesi ilk oturumunun sözcüsü Guo Weimin, üretim ve sosyal yaşamın normale dönüşü hızlandırmasıyla Çin'in mevcut Kovid-19 salgınından sonra toparlanmayı başardığını söyledi.

Cuma günkü basın toplantısında konuşan Guo, Çin'in Kovid-19 önleme ve kontrolünde büyük ve belirleyici bir zafer kazandığını belirtti.

Guo, ülkenin yeni aşamada Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin Kovid-19 önleme ve kontrolü üzerine aldığı kararları ve planlarını iyi bir şekilde uygulayacağını söyledi.

Guo, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi'nin, ekonomik ve sosyal kalkınma ile salgına müdahalenin nasıl koordine edileceği, tıbbi hizmetlerdeki zayıflıkların nasıl ele alınacağı, halk sağlığına dair büyük acil durumların nasıl önleneceği ve yüksek kaliteli kalkınmanın nasıl teşvik edileceği gibi konular hakkında aktif olarak önerilerde bulunacağını söyledi.