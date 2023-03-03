Çinli Sözcü: Çin'de Devam Eden Ekonomik Toparlanma İstihdamı İstikrara Kavuşturacak

BEİJİNG, 3 Mart (Xinhua) -- Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın 14. Ulusal Komitesi'nin ilk oturumunun sözcüsü Guo Weimin, ülkede devam eden ekonomik toparlanmanın istihdamın istikrara kavuşturulmasına ciddi destek sağlayacağını belirtti.

Guo, pandemi önleme politikalarının optimizasyonu ve düzenlenmesi ile ekonomiyi istikrara kavuşturmak için daha fazla tedbirin alınması sayesinde Çin ekonomisinin toparlanmaya devam edeceğini ve istihdamın dengelenmesinde ciddi destek sağlayacağını söyledi.

Cuma günkü basın toplantısında soruları yanıtlayan Guo, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın Ulusal Komite üyelerinin istihdamın nasıl destekleneceği konusunda birçok faydalı öneri sunduğunu hatırlattı.

Söz konusu üyelerden bazıları işletmelerin istikrarlı olması durumunda istihdamın istikrarlı olabileceği ve yalnızca işletmeler büyüdüğünde istihdamın artabileceği görüşünde. Bu nedenle mevcut işletmelerin açık kalması ve geliştirilmesinin gerektiğine inanıyorlar.

Guo'ya göre, bazı üyeler daha fazla istihdam yaratmak ve sürdürmek için yeni sanayilerin gelişimini hızlandırmak ve mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik finans, vergilendirme ve sosyal güvenlik gibi alanlardaki destekleyici ve öncelikli çabaları hızlandırmak gerektiğini vurguluyor.

Sözcü, bir grup üyenin de hızlı teslimat, paket servis ve internetten araç çağırma gibi sektörlerdeki çalışanların hak ve çıkarlarının korunmasının güçlendirilmesi ve yeni istihdam formlarının gelişiminin aktif şekilde desteklenmesi ve yönlendirilmesi gerektiğine inandığını ifade etti.

Guo'ya göre bu yıl 11,5 milyondan fazla üniversite mezunu olduğu düşünülürse, istihdamı istikrara kavuşturmak hala çok zor. Sözcüye göre ayrıca, işçilerin nitelikleri ile iş gereklilikleri arasında uçurum bulunuyor ve yapısal çelişkiler öne çıkıyor.

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın Ulusal Komite üyelerinden bir kısmı, üniversite mezunlarının istihdamı için iş fikirleri ve yöntemleri geliştirmenin, ayrıca onlara yardımcı olmak için hükümet, işletmeler ve ilgili kurumların yanı sıra bireylerin ortak çabalarıyla tatbiki ve etkili önlemler alınmasının gerekli olduğunu öne sürüyor.