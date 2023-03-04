Çinli Sözcü: Çin, Afrika Ülkelerinin Borç Yüklerini Azaltmalarına Her Zaman Yardımcı Oldu

BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunun sözcüsü Wang Chao, Afrika'ya en fazla borç veren ülkenin Çin olmadığını söyledi. Wang, Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, Dünya Bankası verilerine göre Afrika'nın dış borçlarının yaklaşık dörtte üçünün çok taraflı kurum ve ticari kreditörlerden geldiğini hatırlattı.

Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında Afrika'ya sözde "borç tuzakları" kurduğu şeklindeki iddiaları reddeden Wang, Çin'in Afrika ülkelerinin borç yüklerini azaltmalarına her zaman yardımcı olduğunu vurguladı.

Çin'in G20 Borç Servisini Askıya Alma Girişimi'ne ve borçların her duruma göre ayrı muameleye tabi tutulmasına aktif şekilde katıldığını dile getiren Wang, Çin'in G20 üyeleri arasında borç hizmeti ödemelerini en fazla askıya olan ülke olduğunu sözlerine ekledi.

Sözcü, Çin'in Kuşak ve Yol işbirliğinin gerçekleştirilmesinde hiçbir siyasi şart öne sürmediğini ve herhangi bir bencil siyasi kazanç peşinde koşmadığını söyledi.

Wang, 2013 yılında Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin son 10 yıllık dönemde 150'nin üzerinde ülkenin ve 30'dan fazla uluslararası kuruluşun Kuşak ve Yol İnisiyatifi işbirliği belgelerini imzalamasıyla son derece popüler küresel kamu yararı ve işbirliği platformu haline geldiğini ve inisiyatifin ilgili ülkelerin ekonomi, istihdam ve geçimine katkılarda bulunduğunu vurguladı.

Wang, Çin'in yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğinde yeni ilerleme kaydetmek ve işbirliğine yönelik yasal güvence sağlamak üzere tüm ortaklarla el ele vereceğini sözlerine ekledi.