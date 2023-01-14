Çinli Sözcü: Çin, ABD ve Japonya'nın İstikrarlı Bir Asya-Pasifik'in Engelleyicisi Olmamalarını İstiyor

BEİJİNG, 14 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'dan; Soğuk Savaş anlayışını terk etmeleri, hayali düşmanlar yaratmayı bırakmaları ve Asya-Pasifik'te yeni bir Soğuk Savaş'ın tohumlarını ekmeyi durdurmaları ve istikrarlı bir Asya-Pasifik bölgesinin engelleyicileri olmamalarını istedi.

Sözcü Wang bu açıklamayı, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'nın yayınladığı Ortak Bildiri hakkındaki düşünceleri sorulduğunda yaptı. Basında yer alan haberlere göre, ABD ve Japonya Ortak Bildiride Çin'i, "Hint Pasifiği bölgesinde ve ötesinde en büyük stratejik zorluk" olarak adlandırıyor ve Taiwan, Hong Kong, Xinjiang ve denizcilikle ilgili sorunlar nedeniyle Çin'i eleştiriyor.

Wang bildiride Çin hakkında yer alan ifadelerin yoğun bir şekilde Soğuk Savaş anlayışını çağrıştırdığını ve Çin'e yönelik temelsiz iftira ve saldırılar içerdiğini söyleyerek, "(Bildirinin) tamamen karşısındayız" dedi.

Sözcü, ABD ve Japonya'nın bölgesel barış ve güvenliği ilerlettiklerini iddia ettiklerini, ancak yaptıkları şeyin askeri yığınak ve kasıtlı güç kullanımı için bahaneler bulmak olduğun söyledi ve ekledi: "Özgür ve açık bir Hint Pasifik bölgesinin savunuculuğunu yaptıklarını iddia ediyorlar, ancak yaptıkları şey bölünme ve çatışmalar yaratmak için ortaya çeşitli dışlayıcı bloklar çıkarmak."

Wang, ABD ve Japonya'nın kurallara dayalı uluslararası düzenin tarafını tuttuklarını iddia ettiklerini, ancak yaptıkları şeyin uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkileri yöneten temel normları ayaklar altına almak ve başka ülkelerin iç işlerine kabaca müdahale etmek olduğunu söyledi.

Wang, ABD ve Japonya'nın yaptıkları şeyin bölgesel barış, güvenlik ve istikrar için gerçek bir zorluk oluşturduğunu söyledi.

Wang, Asya-Pasifik bölgesinin jeopolitik rekabet için bir didişme yeri değil barış ve kalkınma için bir çıpa olduğunu belirtti.

Wang, bölge ülkelerinin adaletten yana ve hegemonyacılığa karşı olduklarını söyledi. Wang'a göre bölge ülkeleri çatışma değil işbirliğine girmeyi umuyorlar. Gerçek çok taraflılık arzuluyorlar ve blok çatışmalarını fitilleyen küçük çevreleri reddediyorlar.