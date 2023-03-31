Çinli Sözcü: Bazı Ülkelerin Askeri Bütçelerini 'Çin Tehdidi' Bahanesiyle Artırmalarına Karşıyız

BEİJİNG, 31 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Savunma Bakanlığı sözcüsü Tan Kefei, bazı ülkelerin "Çin'in askeri tehdidi" bahanesiyle askeri bütçelerini artırmalarına ülkesinin kesin bir şekilde karşı çıktığını söyledi.

Tan, bu açıklamayı, Perşembe günü, ABD ve İngiltere gibi bazı ülkelerin açıkladığı savunma bütçesi artışlarına tepki olarak düzenlediği basın toplantısında yaptı.

Çin'in her zaman dünya barışını inşa eden, küresel kalkınmaya katkıda bulunan ve uluslararası düzenin savunucusu bir ülke olduğunu söyleyen Tan, Çin'in dünyanın dört bir yanındaki ülkelere meydan okuyan bir ülke değil, çığır açan bir fırsat anlamına geldiğini belirtti.

Tüm ülkeler arasında en yüksek savunma bütçesine sahip ABD'nin dünya çapında savaşlar yürüttüğünü ve karışıklık çıkardığını kaydeden Tan, ABD'nin dünya barışı, güvenliği ve istikrarı için en büyük tehdit olduğunu söyledi.

Tan ayrıca İngiltere'yi doğru zihniyeti benimsemeye, Çin'i doğru anlamaya ve sözde Çin kaynaklı meydan okumaları abartmayı bırakmaya çağırdı.