Çinli Sözcü: Avrupa'nın Çin'e Yönelik Seyahat Önlemleri Ayrımcı Olmamalı

BEİJİNG, 18 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Salı günü yaptığı açıklamada Avrupalı ülkelerin Çin'e yönelik ihtiyatlı seyahat önlemlerinin bilime dayanması, orantılı olması ve ayrımcı olmaması gerektiğini söyledi.

BEİJİNG, 18 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Salı günü yaptığı açıklamada Avrupalı ülkelerin Çin'e yönelik ihtiyatlı seyahat önlemlerinin bilime dayanması, orantılı olması ve ayrımcı olmaması gerektiğini söyledi.

Sözcü Wang söz konusu açıklamayı günlük basın toplantısı sırasında konuyla ilgili bir soruya yanıt verirken yaptı.

Wang, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre Çin'de yaygın olan virüsün genom verilerinin, diğer ülkelerin Çin'den gelen yolculardan toplayıp sunduğu sekanslarla aynı bileşime sahip olduğunu ve bilinen önemde herhangi bir yeni varyant ya da mutasyonun söz konusu olmadığını ifade etti.

Wang, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü'nün, Çin'de dolaşımdaki SARS-CoV-2 virüs varyantlarının Avrupa'da ve başka yerlerde zaten mevcut olduğu ve Çin'deki durumun Avrupa'nın Kovid-19 epidemiyolojik durumunu önemli düzeyde etkilemesinin beklenmediği şeklindeki sözlerini aktardı.

Wang, Kovid'in başlamasından bu yana geçen son üç yılda hemen hemen tüm Kovid varyant ve alt varyantlarının, ABD'de yaygın olduğunu, bunun da ABD'nin en fazla sayıda Kovid varyantı barındıran ülkelerden biri olduğu anlamına geldiğini vurguladı.

Sözcü, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayınlanan verilere göre, yeni XBB.1.5 varyantının ABD'de hızla yayıldığını, ülkede en hızlı şekilde yayılan varyant haline geldiğini ve enfeksiyonların yüzde 43'ünden fazlasına neden olduğunu dile getirdi.

Wang, ABD'nin tüm yurtiçi Kovid bilgi ve verilerini DSÖ ve uluslararası toplumla zamanında, açık ve şeffaf biçimde paylaşması ve virüsün daha fazla yayılmasını durdurmak için somut ve etkin önlemler alması gerektiğini sözlerine ekledi.