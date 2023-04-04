Çinli Sözcü: ABD Tarafı ile Taiwan Yetkilileri Arasında Her Türlü Resmi Temasa Karşıyız

BEİJİNG, 4 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin tek Çin ilkesine ve Çin'le ABD arasında imzalanan üç ortak bildiriye riayet etmesi ve Çin-ABD ilişkilerine ve Taiwan Boğazı'ndaki barış ve istikrara zarar vermemesi...

BEİJİNG, 4 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin tek Çin ilkesine ve Çin'le ABD arasında imzalanan üç ortak bildiriye riayet etmesi ve Çin-ABD ilişkilerine ve Taiwan Boğazı'ndaki barış ve istikrara zarar vermemesi gerektiğini söyledi.

Mao söz konusu açıklamayı Pazartesi günkü günlük basın toplantısı sırasında, Taiwanlı lider Tsai Ing-wen'in ABD ziyareti sırasında McCarthy ile olası toplantısı hakkında bir soruya cevaben yaptı.

Dünyada tek bir Çin'in bulunduğunu ve Taiwan'ın, Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu hatırlatan Mao, "Çin tarafı, ABD tarafı ile Taiwan yetkilileri arasında her türlü resmi etkileşime ve temasa güçlü şekilde karşı çıktığını sık sık vurgulamıştır" dedi.

Sözcü, ABD Kongre üyesinin tek Çin ilkesine ve Çin'le ABD arasında imzalanan üç ortak bildiriye riayet etmesi, "Taiwan'ın bağımsızlığını" savunan güçlere yanlış sinyaller vermekten kaçınması ve Çin-ABD ilişkilerine ve Taiwan Boğazı'ndaki barış ve istikrara zarar vermemesi gerektiğini söyledi.

Mao, "Çin kendi egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumak üzere kararlı adımlar atacaktır" diye konuştu.