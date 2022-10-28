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Çinli Sözcü: ABD Tarafı Çin ile Ordular Arası İlişkileri Etkileyen Olumsuz Faktörleri Ortadan Kaldırmalı

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Çinli Sözcü: ABD Tarafı Çin ile Ordular Arası İlişkileri Etkileyen Olumsuz Faktörleri Ortadan Kaldırmalı

BEİJİNG, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin Ulusal Savunma Bakanlığı sözcüsü Perşembe günü ABD'nin, Çin ile askeri iletişimi güçlendirmek istiyorsa iki ülkenin orduları arasındaki ilişkileri etkileyen olumsuz faktörleri ortadan kaldırması gerektiğini söyledi.

BEİJİNG, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin Ulusal Savunma Bakanlığı sözcüsü Perşembe günü ABD'nin, Çin ile askeri iletişimi güçlendirmek istiyorsa iki ülkenin orduları arasındaki ilişkileri etkileyen olumsuz faktörleri ortadan kaldırması gerektiğini söyledi.

Bir basın toplantısında konuşan Sözcü Tan Kefei, Çin'in Amerika Birleşik Devletleri ile ordular arası ilişkiye büyük önem verdiğini ve ABD tarafıyla iletişimde bulunmaya istekli olduğunu belirtti.

Ancak Çin'in ABD ile askeri ilişkileri geliştirirken kendi prensipleri olduğunu kaydeden sözcü, mevcut ikili askeri ilişkilerdeki ciddi güçlüklerden tamamen ABD tarafının sorumlu olduğunu sözlerine ekledi.

Sözcü, "ABD Çin ile askeri iletişimi gerçekten güçlendirmek niyetindeyse sözleriyle eylemlerini birbirine uydurmalı, Çin'in çıkarlarına ve büyük endişelerine saygı duymalı ve iki ülke arasında ordular arası ilişkileri etkileyen olumsuz faktörleri ortadan kaldırmalı" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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