Çinli Sözcü: Abd, Çin ile Geniş Kapsamlı Bir Diyaloğu Yeniden Başlatabilmek İçin Samimi Adımlar Atmalı

BEİJİNG, 30 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal Savunma Bakanlığı sözcüsü Perşembe günü, Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin ile pozitif ve yapıcı diyalog ve alışverişe girmek istiyorsa tatbiki adımlar içeren bir samimiyet göstermesi gerektiğini söyledi.

BEİJİNG, 30 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal Savunma Bakanlığı sözcüsü Perşembe günü, Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin ile pozitif ve yapıcı diyalog ve alışverişe girmek istiyorsa tatbiki adımlar içeren bir samimiyet göstermesi gerektiğini söyledi.

Sözcü Tan Kefei bir basın toplantısında sorulan bir soruya yanıt olarak, Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'in temel çıkarlarına ve başlıca endişelerine içtenlikle saygı göstermesi ve ikili askeri ilişkileri yeniden doğru yoluna sokmak için gerekli koşul ve atmosferi aktif bir şekilde yaratması gerektiğini söyledi.

Sözcü, Çin'in iki ordu arasındaki üç değişim programını iptalinin, gereksiz yere büyük bir kriz yaratarak Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü ciddi bir şekilde baltalayan Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı alınması gerekli bir karşı önlem olduğunu söyleyerek, "Sebep ve sonuç ortada ve ABD tarafı bunu biliyor" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin geçtiğimiz günlerde Çin hakkında ardı sıra birçok olumsuz politika belgesi ve yasa tasarısı yayınladığını, büyük-ülke rekabeti kargaşası çıkardığını, sözde "Çin tehdidi" yutturmacasını ortaya attığını ve Çin'in iç işlerine ağır şekilde müdahale ettiğini söyledi. Tan, ABD'nin bunun da ötesinde iki ordu arasındaki iletişim ve alışveriş zeminini ve atmosferini tahrip ettiğini belirtti.

Sözcü, "Çin, Çin ve ABD arasındaki askeri ilişkilerin gelişmesine büyük önem veriyor ve iki ordu arasındaki iletişim çalışma düzeyinde hiçbir zaman kesintiye uğramadı" dedi.

Tan şöyle devam etti: "Ancak ABD tarafı, bir yandan sürekli bir şekilde Çin'in çıkarlarını tahrip ederken ve bunu yaparken de her şeyi birbirine karıştırıp bazı askeri değişimlerin iptalinden Çin'i sorumlu tutarken, Çin ile geniş kapsamlı diyalog ve alışverişi yeniden başlatmayı düşünemez."