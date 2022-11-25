Çinli Siyasi Danışmanlar Parti Kongresinin Rehber İlkelerini İncelemek İçin Toplandı

BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin'in ulusal siyasi danışmanları, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin yol gösterici ilkeleri üzerinde çalışmak, bunları halka tanıtmak ve uygulamaya geçirmek konularında görüş alışverişinde bulunmak için Perşembe günü biraraya geldi.

BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin'in ulusal siyasi danışmanları, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin yol gösterici ilkeleri üzerinde çalışmak, bunları halka tanıtmak ve uygulamaya geçirmek konularında görüş alışverişinde bulunmak için Perşembe günü biraraya geldi.

Toplantıya başkanlık eden Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (CPPCC) Ulusal Komitesi başkanı Wang Yang, 20. ÇKP Ulusal Kongresi'nin yol gösterici ilkelerinin doğrulukla ve tam olarak incelenmesi, tanıtılması ve uygulamaya geçirilmesinin CPPCC'nin asli siyasi görevi ve uzun vadeli temel misyonu olduğunu söyledi.

Wang, CPPCC bünyesindeki tüm siyasi partilere, organizasyonlara ve çeşitli sektör ve etnik gruplara mensup bireylere; her bakımdan modern bir sosyalist ülke kurmak ve Çin ulusunun tüm cephelerde büyük yeniden canlanmasını ilerletmek için öğrendiklerini yüksek düzeyli bir ideolojik ve siyasi mutabakata dönüştürme, günlük çalışmalarında öğrendiklerini uygulama, güçlerini birleştirme ve birlik halinde çaba sarf etme çağrısında bulundu.