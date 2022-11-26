Çinli Siyasi Danışmanlar, Kuşak ve Yol Boyunca Halklar Arası Bağlantıları Görüştü

BEİJİNG, 26 Kasım (Xinhua) -- Çinli siyasi danışmanlar Cuma günü Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen bir istişare toplantısında Kuşak ve Yol'da halklar arası bağlantıları güçlendirmeye yönelik önlemleri tartıştı.

İki haftada bir yapılan oturum, Çin'in en üst düzey siyasi danışma organı olan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHSDK) Ulusal Komitesi tarafından düzenlendi. ÇHSDK Ulusal Komitesi Başkanı Wang Yang oturuma başkanlık etti.

Wang, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol gelişimi için sağlam bir sosyal temel kurmak amacıyla her alanda işbirliğinin, ülkeler arasındaki dostlukları güçlendirmeye ve halklar arasındaki bağları güçlendirmeye önem vermesi ve tüm alanlarda çalışma için sorun odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini ifade etti.

Oturumda 10 siyasi danışman önerilerde bulundu ve 30 siyasi danışman ÇHSDK çalışma platformu aracılığıyla görüşlerini dile getirdi.

Çin ile Kuşak ve Yol ülkeleri arasındaki işbirliğinin, Kuşak ve Yol üzerindeki ülkelere somut faydalar sağladığını ve halklar arası bağlantı için sağlam bir temel oluşturduğunu belirten siyasi danışmanlar, Kovid-19 salgını ve karmaşık dış ortamın, ülkeler arasındaki halklar arası alışverişte yeni zorluklar oluşturduğuna dikkat çekti.

Politika koordinasyonu, altyapı bağlantısı, engelsiz ticaret ve finansal entegrasyonun desteklenmesi çağrısı yapan siyasi danışmanlar, bu desteğin, işbirliğini insanların geçim kaynaklarını iyileştirmeye ve dayanışmayı artırmaya odaklamak amacıyla kapsamlı istişare, ortak katkılar, ortak faydalar ile ekonomik ve sosyal faydaları bütünleştirme ilkelerine dayanması gerektiğinin altını çizdi.