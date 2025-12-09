Haberler

Çin'de Eski Üst Düzey Siyasi Danışman Rüşvet ve Görevi Kötüye Kullanmaktan 2 Yıl Ertelemeli İdam Cezasına Çarptırıldı

Eski Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Üyesi Gou Zhongwen, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarından iki yıl ertelemeli idam cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Gou'nun siyasetteki pozisyonlarını kötüye kullanarak 236 milyon yuan değerinde rüşvet aldığını belirtti.

NANJİNG, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Daimi Komitesi eski Üyesi ve Etnik ve Dini İşler Komitesi eski Başkan Yardımcısı Gou Zhongwen, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarından iki yıl ertelemeli idam cezasına çarptırıldı.

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletindeki Yancheng Orta Halk Mahkemesi'nin pazartesi günü açıkladığı karara göre, Gou ömür boyu siyasi haklarından mahrum bırakıldı. Guo'nun tüm kişisel mallarına el konulacak ve rüşvetten elde ettiği yasadışı kazançlar geri alınarak devlet hazinesine devredilecek.

Mahkeme, Gou'nun 2009 ile 2024 yılları arasında üstlendiği Beijing belediye başkan yardımcılığı ve Çin Spor Genel İdaresi başkanlığı gibi görevlerini kötüye kullanarak başkalarına iş faaliyetleri ve proje onayları gibi konularda menfaat sağladığını ve karşılığında toplam 236 milyon yuan (yaklaşık 33 milyon ABD doları) değerinde para ve değerli eşya kabul ettiğini belirtti.

Mahkeme, 2012-2013 yılları arasında Beijing belediye başkan yardımcısı olarak görev yaptığı sırada, ilgili proje satın alma süreçlerinde yetkisini kötüye kullanan Gou'nun kamu malına, devletin ve halkın çıkarlarına ciddi zararlar verdiğini de tespit etti.

Gou'nun işlediği ağır suçların idam cezası gerektirdiğine hükmeden mahkeme, Gou'nun suçlarını itiraf konusunda işbirliği yapması, yasadışı kazançlarını iade etmesi ve diğer hafifletici unsurları göz önünde bulundurarak cezayı hafifletti. Söz konusu karar uyarınca ölüm cezasının yasalar uyarınca başka bir hafifletme ve af imkanı olmaksızın ömür boyu hapse çevrilebileceği belirtildi.

20 Ağustos'ta görülen davada delilleri inceleyip çapraz sorgu gerçekleştiren savcılar, sanık ve savunma avukatı görüşlerini mahkemeye sundu. Son ifadesinde suçunu kabul eden Gou, pişmanlığını dile getirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
