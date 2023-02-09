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Çinli Sivil Ekipler Türkiye'deki Depremzedelerin Yardımına Koşuyor

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Çinli birçok sivil kurtarma ekibi, yıkıcı depremlerin ardından kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Çinli birçok sivil kurtarma ekibi, yıkıcı depremlerin ardından kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Kar amacı gütmeyen profesyonel bir arama kurtarma kuruluşu olan Mavi Gök Kurtarma Ekibi'nden Türkiye'ye ilk etapta 50 kişilik bir grup gönderildi.

Türkiye'ye Çarşamba günü ulaşan ekibin çoğunun uluslararası kurtarma deneyimi bulunuyor.

Çin'in farklı yerlerinden 127 Mavi Gök Kurtarma Ekibi üyesi daha Çarşamba günü Çin'in orta kesimlerinde bulunan Wuhan şehrinde toplandı.

Ardından ekip yanlarında radar ve sonar yaşam dedektörleri gibi cihazlar, dronelar ve acil tıbbi müdahale malzemeleriyle Türkiye'ye doğru yola çıktı.

SES (Çince): ZHANG YONG, Mavi Gök Kurtarma Ekibi kurucusu:

"Ekip üyelerimizin hayli deneyimli olduğunu düşünüyorum. Umarım daha fazla insanı kurtarabiliriz."

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinden Ramunion Kurtarma Ekibi'nin sekiz uzman üyesi de kurtarma çalışmaları yürütmek ve depremzedelere yardım sağlamak için Çarşamba günü Adana'ya ulaştı.

Çinli şirketlerin yurtdışındaki şubeleri de depremzedelere yardım eli uzatıyor. Çinli makine devi Xuzhou İnşaat Makineleri Grubu'nun Türkiye'deki yerel şubesi, çalışanlarını yardım çalışmalarına katılmaları için seferber etti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri bildiriyor. (XHTV)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

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