Çinli Şirketlerin Yüzde 70'inden Fazlası Yurtdışı Yatırımlarını Sürdürüyor

BEİJİNG, 22 Şubat (Xinhua) -- Çinli şirketlerin yurtdışı yatırımları 2022'de istikrarlı bir şekilde arttı ve şirketlerin yüzde 70'inden fazlası yurtdışındaki yatırımlarını sürdürdü ya da genişletti.

BEİJİNG, 22 Şubat (Xinhua) -- Çinli şirketlerin yurtdışı yatırımları 2022'de istikrarlı bir şekilde arttı ve şirketlerin yüzde 70'inden fazlası yurtdışındaki yatırımlarını sürdürdü ya da genişletti.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi'nin Çarşamba günü yayımladığı bir ankete göre, katılımcı firmaların yüzde 80'inden fazlası yurtdışı yatırım beklentileri konusunda iyimser.

Anket, şirketlerin yaklaşık yüzde 90'ının Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık'a (RCEP) üye ülkelerdeki yatırım fırsatlarını tercih ettiğini ortaya koydu.

Rapora göre sektörel açıdan ankete katılan şirketlerin yatırım listesinin başında imalat sektörü yer aldı.

Ankete katılan şirketlerin yaklaşık yüzde 60'ı pazar fırsatlarını keşfetmek için yurtdışına yatırım yaparken, şirketlerin yaklaşık yüzde 35,9'u üretim ve işletme maliyetlerini azaltmak, yüzde 32,9'u ise markalarının uluslararası tanınırlığını artırmak için yurtdışına açıldı.