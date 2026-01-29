Haberler

Çinli Firmaların Yurtdışı Yatırımları 2025'te İstikrarlı İvmesini Sürdürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çinli şirketlerin yurtdışı yatırımları, 2025 yılında istikrarlı bir büyüme sergiledi. Anket sonuçlarına göre, şirketlerin büyük bir kısmı yurtdışındaki yatırımlarını sürdürüyor veya genişletiyor. Yatırımların karlılığı arttı ve şirketler, uluslararası pazarlarda daha fazla faaliyet göstermeyi amaçlıyor.

BEİJİNG, 29 Ocak (Xinhua) -- Çinli şirketlerin yurtdışı yatırımları 2025 yılında istikrarlı büyüme sergiledi. Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi'nin düzenlediği anketin sonuçlarına göre ankete katılan şirketlerin yaklaşık yüzde 80'i geçen yıl yurtdışı yatırımlarını sürdürdü veya genişletti.

Konseyin sözcüsü Wang Wenshuai çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, ankete yurtdışında yatırım faaliyeti yürüten 1.200'den fazla Çinli şirketin katıldığını belirterek, anket sonuçlarına göre bu şirketlerin yaklaşık yüzde 90'ının, yurtdışı yatırımlara ilişkin finansal beklentiler konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Ankete katılan şirketlerin yüzde 60'ı, yurtdışı yatırımlarının karlılığının ya sabit kaldığını ya da arttığını bildirdi. Ankete katılanların yaklaşık yarısı, yurtdışında toplu büyüme amacıyla sektörel konsorsiyumlar kurmaya ilgi duyduklarını ve yatırımda imalat sektörünü öncelikli gördüklerini ifade etti.

İşletmelerin yüzde 90'ının, sınır ötesi yatırım faaliyetlerinde para birimi olarak renminbiyi kullanmaya daha istekli olduklarını belirtmesi de anketin dikkat çeken sonuçlarından biri olarak kayda geçti.

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Çin'in yurtdışında yaptığı doğrudan yatırımlar 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,1 artışla 174,38 milyar ABD dolarına ulaştı. Böylece ülke yurtdışında yapılan doğrudan yatırımlar açısından dünyada üst sıralarda yer almaya devam etti.

Wang, konseyin, küreselleşen işletmeleri desteklemek için özel mekanizmalar geliştirmek üzere ülke genelindeki ağını koordine edeceğini söyledi. Wang, şirketlerin uluslararası pazarlarda istikrarlı ve sürdürülebilir şekilde ilerlemelerine yardımcı olmak üzere kapsamlı hizmet ve güvencelerin iyileştirilmesine odaklanacak çalışmalar yürütüleceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD-İran savaşına ramak kala Türkiye'den kritik hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı

Karar verildi imzayı atıyor
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var

Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
Huzurevinde 3 arkadaşını öldüren sanığa 3 ağırlaştırılmış müebbet

Huzurevinde katliam yapan sanığın cezası belli oldu
Türkiye'de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı

Türkiye'de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı

Karar verildi imzayı atıyor
Manchester City maçı sonrası Icardi'yi görenler tanıyamadı

Binlerce etkileşim alan kare
9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı

9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı