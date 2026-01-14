Macaristan Adalet Bakanı, Çinli Şirketlerin Ülkesine Yaptığı Katkılara Dikkat Çekti

BUDAPEŞTE, 14 Ocak (Xinhua) -- Macaristan Adalet Bakanı Bence Tuzson, Çinli şirketlerin Macaristan'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasına yaptığı katkılardan övgüyle bahsetti.

Tuzson salı günü Macaristan Adalet Bakanlığı ve Macaristan'daki Çinli İşletmeler Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği kahvaltı toplantısında, Macaristan hükümeti olarak dijital hukukun üstünlüğünün gelişimini teşvik ettiklerini söyledi. Tuzson, ülkede faaliyet gösteren Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını etkin şekilde korumak üzere yargı kolaylıklarının iyileştirilmesine kararlı olduklarını belirtti.

Tuzson, işletme temsilcilerinin Avrupa Birliği ve Macaristan'ın hukuk sistemlerine yönelik sorularını da yanıtladı.

Çin'in Macaristan Büyükelçisi Gong Tao da iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin verimli sonuçlar verdiğini belirterek, dijital ekonomi ve yapay zeka gibi ileri teknoloji alanlarında işbirliğinin derinleşmeye devam ettiğini, yargı alanındaki ilişkilerinse giderek yakınlaştığını kaydetti.

Gong, Macaristan tarafının Çinli işletmelerin Macaristan'da yatırım ve ticaret yapması için eşit ve şeffaf bir yasal ortam oluşturmaya devam etmesini ve ikili tatbiki işbirliğini üst düzeyde teşvik etmesini temenni ettiğini ifade etti.