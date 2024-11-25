Çinli Şirketler Pandaların Prototipleriyle Doldurulmuş Oyuncak Tasarlıyor

SİCHUAN, 25 Kasım (Xinhua) -- Son yıllarda He Hua, Meng Lan, Xiang Xiang ve Fu Bao gibi ünlü dev pandaları prototip olarak kullanan Çinli "SeeU Panda" ve "Panda Factory" gibi şirketler, üç boyutlu modelleme teknolojileriyle canlı pandalara büyük oranda benzeyen doldurulmuş panda oyuncakları tasarlıyor.

Şimdiye kadar bu firmalar tarafından dünya çapında 50'den fazla ülke ve bölgeye 50.000'den fazla özelleştirilmiş panda oyuncağı satıldı.