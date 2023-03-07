Çinli Şirketin "Uçan Taksisi" Uçuş Rekoru Kırdı

Çinli startup AutoFlight'ın ürettiği elektrikli dikey kalkış ve inişli (eVTOL) hava aracı, yakın zamanda tek dolumla 250,3 kilometrelik uçuş gerçekleştirdi. Bu, iki tonluk eVTOL hava aracı için yeni bir dünya rekoru.

Test işlemi Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletinin Jining kentindeki bir test tesisinde gerçekleştirildi ve şirketin son model ürünü olan Prosperity test edildi.

Saatte 200 kilometrenin üzerinde bir maksimum hıza sahip olan beş kişilik hava aracı tamamen elektrikle çalışıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV)