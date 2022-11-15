Çinli Şirketin Patentli Teknolojisi Şeffaf Ortamları Ekrana Dönüştürüyor

Çinli bir şirketin patentli teknolojisi, şeffaf ortamları ekrana dönüştürebiliyor.

Şirkete göre, teknoloji nano-optik malzemeye dayanıyor.

SES 1 (İngilizce): WANG YONGJİNG, Shenzhen Photonic Crystal Limited Şirketi'nin CTO'su ve Başkanı:

"Şeffaf ekran yapmak gerçekten çok zor çünkü şeffaf bir nesneye biraz ışık verirseniz ışık içinden geçer. Bir görüntü oluşturmaz ama diğer yandan şeffaf ekranlar için çok büyük bir pazar talebi var. Bu sebeple birkaç yıl süren geliştirmenin ardından patentli teknolojimize sahip olduk. Teknolojimiz aslında nano-optik malzemeye dayanıyor. Malzememiz, projektörden hangi ışığın geldiğini ve diğer taraftan hangi ışığın geldiğini gösterebiliyor."

Şeffaf ekranların çok çeşitli endüstrilerde görüntüleme çözümü sağlaması bekleniyor.

SES 2 (İngilizce): WANG YONGJİNG, Shenzhen Photonic Crystal Limited Şirketi'nin CTO'su ve Başkanı:

"Teknolojimiz ticari teşhirler, araçlar, eğlence sistemleri, AR-HUD, 3D sinema salonları ve AR (artırılmış gerçeklik) gözlüklerinde yaygın olarak kullanılıyor. Misyonumuz her pencereyi bir ekrana dönüştürmektir."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shenzhen'den bildiriyor.(XHTV)